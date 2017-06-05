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10:27  05 июня 2017 0

На Ямале река вышла из берегов. Под водой оказалась трасса. ФОТО. ВИДЕО

Трасса скрылась под водой. Людей перевозят на воздушных подушкахФото: Скрин видео из группы "Злой надымчанин", "ВКонтакте"

Резкий подъем воды в реке Надым прервал сообщение на трассе «Надым — Старый Надым». Дорога оказалась под водой.

Дорожники начали сооружать дамбу. Для людей организуют пункты ожидания с горячим чаем. Через образовавшуюся реку перевозят на вездеходах на воздушных подушках.

Дорожники отмечают, что уровень воды в реке поднялся до отметки в 437 см. Движение машин по дороге возможно при уровне воды до 300 см.

«Дорогу затопило в районе поселка „Мостоотряд-65“. Доставка людей осуществляется судном на воздушной подушке МЧС. В ближайшее время к ним подключится и другая техника. С завтрашнего дня запустят вертолеты. Сейчас отряды ГИБДД работают над тем чтобы предотвратить скопление автомобилей на участке. Мы также дежурим на участке, для оперативной помощи», — рассказал с места событий начальник Надымского филиала ГКУ Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО Эдуард Носань.

В администрации Надымского района уже прошло экстренное совещание. Идут работы по ликвидации затопления.

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Фото из группы «Злой надымчанин» во «ВКонатакте»

Вячеслав Егоров
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