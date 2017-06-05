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11:05  05 июня 2017 0

За жадность и махинацию с наживой на режиме ЧС уральского чиновника приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
По материалам дела, чиновник получил 3,3 млн рублей в виде откатаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приговор бывшему замглавы Белоярского городского округа Сергею Прохоренко сегодня огласил районный суд. Чиновника приговорили к 9 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 233 миллиона рублей. Также Прохоренко не может занимать руководящие должности в течении двух лет, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что уголовное дело против первых лиц Белоярского района появилось после того, как осенью 2015 года в городском округе было сорвано начало отопительного сезона. Ранее по этому делу уже был осужден начальник отдела капитального строительства, газификации и ЖКХ районной администрации Сергей Вшивков. Он получил чрезвычайно мягкий приговор (по сути только запрет в ближайшие годы занимать чиновничьи должности и небольшой штраф), за то, что дал показания следователям на Прохоренко и, как сообщают источники знакомые с делом, на куратора Белоярского района, свердловского депутата Илью Гаффнера. Однако последнего решено не привлекать к ответственности.

В обвинительном заключении в отношении Прохоренко утверждается, что в сентябре 2014 года он через посредника обратился к директору одной из фирм, занимающейся строительством газовых котельных. Чиновник предложил оказать коммерсанту содействие в получении муниципального контракта, за что попросил 10% от его суммы, сообщает пресс-служба СКР Свердловской области.

Для реализации преступной схемы осенью 2014 года Прохоренко дал возможность бизнесмену построить газовые блочные котельные в селах Некрасово, Бруснятское и Черноусово. При этом строительство сетей в двух последних селах было обеспечено постановлением о чрезвычайном положении в Белоярском районе. На основании этого документа конкурс по отбору исполнителей не требовался. Общая стоимость контрактов составляла более 33 млн рублей.

Как установлено следствием, которое вел СКР, всего с сентября 2014 года по январь 2015-го Прохоренко получил 10% от суммы выплаченного строителям сетей (3,3 млн рублей). Махинация вскрылась осенью 2015 года, когда в Белоярском начались проблемы с запуском тепла. После того, как следователи стали задавать неудобные вопросы начальнику отдела капитального строительства, газификации и ЖКХ Сергею Вшивкову, последний дал показания на Сергея Прохоренко. Весной 2016 года Вшивков был обвинен в превышении должностных полномочий и был оштрафован на 150 тысяч рублей.

Дмитрий Антоненков
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