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Главные новости Челябинской области
12:20  05 июня 2017 0

Глава челябинского поселка ушла в отставку под давлением силовиков

Заседание правительства. Челябинск., котов владимир
Сначала ушел в отставку Владимир Котов, теперь покидает пост его ставленницаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Рощинского сельского поселения Сосновского района Светлана Кудрина покидает свой пост. Официально Кудрина ушла в отпуск, из которого уже не вернется.

«Вопрос о выборах главы в Рощино будет решен после того, как станет вакантным место главы», — заявил «URA.RU» заместитель руководителя аппарата губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

Кудрина пока не доступна для комментариев. Она уходит в отставку добровольно, но решение, скорее, вынужденное. По информации «URA.RU», к администрации поселка есть претензии со стороны правоохранительных органов, связанные с выделением земельных участков — Рощино находится в окрестностях Челябинска, территория привлекательна для коттеджного строительства, из-за чего Сосновский район получил неофициальный статус местной Рублевки. 6 июня должна была состояться сессия совета депутатов поселения, где планировалось заслушать отчет Светланы Кудриной по итогам работы за 2016 год. Но стало известно, что отчета не будет из-за внезапного отпуска Кудриной.

Главой поселка она избралась в сентябре прошлого года на прямых выборах. Городские и сельские поселения получили право на всенародные выборы, глав городских округов и муниципальных районов на Южном Урале избирают по конкурсу. Светлана Кудрина считалась креатурой районного главы Владимира Котова. Котов не стал подавать документы на конкурс, муниципалитетом руководит Евгений Ваганов.

Альбина Золотухина
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