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Главные новости Курганской области
17:14  05 июня 2017 0

Полицейские подают коллективный иск на экс-начальника зауральского УМВД Решетникова

Приговор экс- начальнику УМВД по Курганской области Игорю Решетникову. Курган., решетников игорь
На Игоря Решетникова подают в суд бывшие подчиненныеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полицейские, трудившиеся в годы работы экс-начальника УМВД по Курганской области Игоря Решетникова, готовятся подать коллективный иск. Получившие ранения и травмы сотрудники полиции не смогли получить лечение в реабилитационном центре на озере Болдинцево под Курганом, поскольку здание под свои нужды использовал их шеф.

В настоящее время заявления написали уже 27 человек, общее же количество пострадавших может составить до 300 человек, уточнил начальник юридического отдела ООО «Благомед» Алексей Зарецкий, который намерен представлять интересы пострадавших в суде. По его оценкам, в среднем компенсация для каждого полицейского может составить от 50 до 100 тысяч рублей. Иск будет адресован в структуры УМВД, а затем, как ожидается, претензии переадресуют непосредственно бывшему руководителю управления Решетникову. Общая сумма может составить более 10 млн рублей.

Бывший начальник УМВД по Курганской области Игорь Решетников в апреле 2017 года признан виновным в превышении полномочий, он осужден на три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также суд постановил взыскать с него 14,4 млн рублей причиненного ущерба.

Татьяна Жаткина
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