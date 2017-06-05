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Главные новости Тюменской области
19:40  05 июня 2017 0

Тюменцы устроили кровавые разборки в стиле лихих 90-х, чтобы утереть нос Тарантино. ФОТО

Терроризм, террористы , автомат, пули
В Тюмени начали снимать фильм про кровавые разборкиФото: depositphotos.com © URA.RU

Тюменских интернет-пользователей взбудоражила фотография, сделанная на улице Профсоюзной. На снимке видна толпа молодых людей в кожаных куртках и с автоматами, стоящих рядом с трупом.

Фото, появившееся в тюменских пабликах, сразу вызвало волну обсуждений. По городу поползли слухи о расправе над мужчиной. Как выяснилось, кровавые разборки под мостом в стиле 90-х устраивались для съемки короткометражного кино.

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ФОТО: группа «Инцидент Тюмень», «ВКонтакте»

«URA.RU» удалось выяснить, что на берегу реки молодая творческая команда «Обмороженные» снимала свой новый проект о разборках в духе лихих девяностых. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» руководитель проекта Алексей Нелаев, короткометражное видео будет снято по мотивам знаменитого фильма «Бригада».

«Мы не стремимся к полной аутентичности, но старались воссоздать дух и атмосферу девяностых, которая была в „Бригаде“, — пояснил Алексей. — Мы рассказываем историю четырёх друзей, которые становятся преступниками и создают свою бригаду. Далее они выясняют, что среди них есть предатель, который угрожает главарю. Потом они найдут предателя, с ним будет жестокая расправа. Более жестокая, чем в „Бешеных псах“ Тарантино».

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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