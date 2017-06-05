20:45 05 июня 2017 0

Врачи утверждают, что бесплатное ЭКО не так доступно, как утверждают в Минздраве Фото: Pixabay

Минздрав Пермского края сообщал о четырехкратном увеличении квот на проведение экстракорпорального оплодотворения по полису. Однако, как уверяют в клиниках, реальные цифры не соответствуют заявленным.

Еще в феврале на официальном сайте министерства здравоохранения сообщалось, что в Пермском крае в 2017 году запланировано 2600 процедур ЭКО, которые будут оплачены из бюджета. На это планировалось потратить 170 миллионов рублей. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил «URA.RU», что на самом деле квот выделено чуть более тысячи. Эту информацию подтверждает главврач клиник «Философия жизни» Ольга Фотина. По ее словам, на каждую из трех клиник, которые проводят экстракорпоральное оплодотворение, в 2017 году приходится всего по 340 квот.

В ответ на официальный запрос «URA.RU» в пресс-службе краевого минздрава подтвердили, что квот все же 2600. «1800 жительницам Пермского края процедура будет проведена за счет средств обязательного медицинского страхования и 800 процедур — за счет привлеченных средств», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, ранее «URA.RU» сообщало, что в Пермском крае и Свердловской области сократился тариф на проведение ЭКО. Если раньше в Прикамье на каждую процедуру по полису выделялось около 120 тысяч рублей, то сейчас — всего 87 тысяч. Из-за этого клиникам приходится экономить на расходных материалах, а это ведет к снижению эффективности.

В Минздраве говорят, что тариф на проведение процедуры ЭКО учитывает затраты на медикаменты и расходный материал. «Эти затраты соответствуют фактическим расходам, заявленным медицинскими организациями, участвующими в оказании данной медицинской помощи. Также учтена среднемесячная заработная плата врача в размере 39 818 рублей (средняя по Пермскому краю по средствам ОМС без платных услуг)», — пояснили в министерстве.