«Минздрав намекнул клиникам: экономьте на ЭКО»

21:32 30 мая 2017 0

Клиники Урала вынуждены использовать более дешевые препараты, когда проводят бесплатное ЭКО Фото: Луганский информационный центр

На Урале под угрозой бесплатное экстракорпоральное оплодотворение. Тариф на проведение высокотехнологичной процедуры, определяемый минздравами регионов, серьезно сократился. Руководители частных клиник грозятся, что в следующем году выходят из программы ОМС и будут делать ЭКО исключительно за деньги клиентов. А пока они экономят на материалах, создавая риски для семей, отчаявшихся зачать ребенка.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — это оплодотворение женской яйцеклетки вне женского организма, то есть, по сути, в пробирке. Затем готовый эмбрион переносится в матку. К этой процедуре прибегают пары, которые в течение долгого времени не могут завести ребенка. Стоимость ЭКО внушительная. В Пермском крае частные клиники проводят процедуру примерно за 120 тысяч рублей, а в Свердловской области — за 130. В обоих регионах есть возможность сделать ЭКО бесплатно — для этого нужно собрать необходимый пакет документов и подать заявку в местный минздрав.

По времени вся процедура экстракорпорального оплодотворения занимает 16-18 дней. Но при отказе пермских частников проводить услугу, в крае создастся беспрецедентная очередь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейчас и прикамцам, и свердловчанам выделяют по 2600 квот на бесплатное ЭКО, при этом тарифы на проведение процедур сократились. Раньше в Пермском крае и Свердловской области тариф был эквивалентен платной услуге. А в 2017 году он стал составлять 87 и 94 тысячи соответственно.

В Пермском крае ЭКО проводят три клиники: «Философия красоты и здоровья», «Мать и дитя» и «Бэби-бум». В этих учреждениях недовольны сокращением тарифов на дорогостоящую процедуру и собираются отказываться сотрудничать с минздравом. «Мы пытались доказать ТФОМСу, что 87 тысяч — это очень мало для того, чтобы качественно провести ЭКО. Все три клиники, которые проводят эту процедуру, в голос твердили, что по всем параметрам вырисовывается та сумма, которая была изначально — то есть порядка 120 тысяч рублей», — рассказала «URA.RU» главный врач «Философии красоты и здоровья» Ольга Фотина.

Специалисты объясняют, что искусственное оплодотворение можно провести двумя путями. Первый — поместить сперматозоиды и яйцеклетки в среду, близкую к естественной, где и происходит зачатие. Второй — это искусственное оплодотворение яйцеклетки единственным выбранным репродуктологом сперматозоидом. Второй вариант дороже первого, но на него тариф не увеличивают.

Эффективность процедуры составляет 30-35%. Но это если использовать дорогие качественные препараты, говорят в клиниках. С тарифом в 87 тысяч клиники вынуждены экономить.

«Сокращение тарифа нам объяснили тем, что в стране нет денег. Нам не сказали напрямую „постарайтесь использовать более дешевые материалы“, но это подразумевалось, — объясняет Ольга Фотина. — А если снизятся затраты на материалы, снизится эффективность. А сейчас мы будем вынуждены экономить. Про нашу зарплату мы вообще не говорим, но ведь цены на отопление и электроснабжение клиники тоже растут, это тоже нужно учитывать». По словам собеседницы, в следующем году клиника может выйти из программы по бесплатному экстракорпоральному оплодотворению.

Минздрав намекнул клиникам: экономьте на ЭКО. Сейчас в клиниках беременеет каждая третья женщина, но с менее качественными препаратами, показатель снизится Фото: Анна Майорова © URA.RU

В медицинской среде Екатеринбурга ходит информация, что единственные две частные клиники в городе, делающие ЭКО, отказываются от работы по тарифам минздрава. Генеральный директор «Центра семейной медицины» Игорь Портнов прокомментировал слух так: «Это нижняя граница, ниже некуда: никакой прибыли там уже почти нет».

Если все частные медучреждения откажутся от проведения процедуры ЭКО бесплатно, у пермячек останется единственный шанс на доступное экстракорпоральное оплодотворение — госклиники Свердловской области — например, федеральный НИИ охраны материнства и младенчества, который получает финансирование по федеральной программе или по программам в других регионах. «Мы с удовольствием берем пациентов на ЭКО из других регионов, — говорит директор Уральского НИИ ОММ, главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова. — У нас есть возможность пропустить больше, чем 800 таких пациентов: в прошлом году мы приняли 1350, обслуживая другие территории (Ямал, Курганскую область), в том числе и Пермский край».

Однако всей потребности соседей свердловчане покрыть не смогут. На сегодня при доступных квотах (2600) в Пермском крае очередь за визой на бесплатное ЭКО составляет 297 семей.

В ТФОМСе Пермского края отказались комментировать тему, сославшись на то, что тарифы определяет комиссия, во главе которой стоит глава регионального минздрава Вадим Плотников. Получить оперативный комментарий от министра не удалось, на его имя написан соответствующий запрос.