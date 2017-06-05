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05 июня 2017
04 июня 2017
Главные новости Свердловской области
20:54  05 июня 2017 1

Многокилометровые пробки парализовали движение в Екатеринбурге. СКРИН

Пробка из-за аварии на кольце малышева Карла Либкнехта. Екатеринбург, пробка, карла либнехта, дорожный затор, час пик
Пробки на некоторых улицах Екатеринбурга достигают 10 балловФото: Александр Мамаев © URA.RU

В понедельник вечером, 5 июня, в Екатеринбурге образовалась пробка длинной 6,7 километров. Движение, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», практически парализовано на улицах Восточной, Фурманова, Советской и Московской.

Более того, неожиданно плотное движение наблюдается на улице Малышева, на магистрали к ЖБИ, на улице Токарей и магистрали к улице Кирова, а также на магистрали, ведущей к ЦПКиО им. Маяковского. На этих участках дороги сервис оценивает пробки от 8 до 10 баллов, что на 3 балла выше обычного.

Почти весь центр города встал в одну большую пробку
Фото: Яндекс.Карты

Ранее, напомним, жители Екатеринбурга пожаловались на многокилометровый затор по улице Металлургов, который образовался из-за перекрытия улиц Репина и Татищева. Недоступны для движения эти магистрали будут еще около 10 дней. За это время власти планируют заменить дорожное полотно и контактные сети вдоль дороги.

Сергей Демин
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