«Это безумие». Екатеринбург встал в пробку, которая войдет в историю. ВИДЕО

10:57 05 июня 2017 0

Сотни жителей опоздали на работу из-за затора длиной три километра Фото: скриншот YouTube

Сотни жителей Екатеринбурга в понедельник, 5 июня, стали участниками трехкилометрового затора на улице Металлургов, который образовался из-за перекрытия улиц Репина и Татищева. Сервис «Яндекс.Пробки» уже назвал его необычайно сложным, а уральцы записывают видеоблоги прямо из автомобилей.

Огромная пробка, в которую встали водители, которые пытаются утром выехать на работу с ВИЗа в центр, также затронула и соседнюю улицу Гурзуфскую. «Зафиксирована необычно сложная пробка — улица Металлургов, Гурзуфская улица, улица Куйбышева, от улицы Викулова до улицы Сакко и Ванцетти. В пробке длиной 3 км можно потерять 27 минут, что на 15 минут больше обычного», — отметили в сервисе «Яндекс.Пробки».

Скучающие жители города публикуют в Instagram многочисленные «Истории» из пробки, а пользователь YouTube под именем Sergey Mihnenkov уже записал двухминутное видео об уникальном заторе.

«Улица Металлургов, семь утра. Все стоим в огромном заторе. Это связано с тем, что в связи с реконструкцией Центрального стадиона решили перекрыть улицу Репина. А также всем известно, что перекрыта улица Татищева, там кладут рельсы. Люди стоят в сумасшедшем заторе. Это совершенное безумие. Я не думаю, что екатеринбуржцы помнят, чтобы улица Металлургов когда-нибудь стояла именно так», — отмечает горожанин.

В финале записи он призывает коммунальные службы и чиновников повлиять на ситуацию: «Я надеюсь, дорожники и администрация города Екатеринбурга все-таки увидят эту видеозапись, хотя я сомневаюсь, потому что никто ничего не смотрит, и вряд ли они будут вообще обращать внимание».

Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов заявил «URA.RU», что прокомментирует ситуацию позже в течение дня. Ранее заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Сергей Яскевич сказал, что в принципе время для закрытия участка выбрано разумное: «У школьников уже закончилась учеба. Закрывается участок на выходные, потом пять дней рабочих — придется потерпеть, постоять в пробках, а потом еще три дня выходных».

Как писало «URA.RU» ранее, в ночь на 3 июня на ремонт продолжительностью в 10 дней был закрыт участок улицы Репина в Екатеринбурге. За это время мэрия планирует заменить дорожное полотно и контактные сети вдоль дороги. Чиновники считают, что время для перекрытия выбрано удачно.