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05 июня 2017
04 июня 2017
Главные новости Свердловской области
22:05  05 июня 2017 0

Новости «URA.RU» работают! В Екатеринбурге завели уголовное дело на черных копателей с земель Минобороны

Закладка памятной плиты, посвященной началу строительства новой доменной печи №7 на ЕВРАЗ НТМК. Нижний Тагил, экскаватор, ремонтные работы, завод, строительство
Суммарный ущерб - более 22 млн рублей.Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по фактам добычи полезных ископаемых на нелегальных карьерах на землях Министерства обороны РФ возле Лесного кладбища. Об этом «URA.RU» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. Скальный грунт вывозился на строительные объекты в микрорайон Солнечный.

Дело пока бесфигурантное, однако известно, что работы в карьере вело ООО «ЭкоСтрой». Его представители Станислав Плещев и Геннадий Смагин проходят пока в качестве свидетелей. Согласно данным ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны РФ, суммарный ущерб, причиненный действиями Плещева и Смагина, оценивается в 21 млн 788 тысяч 880 рублей.

«Скальный грунт вывозился на строительные площадки в мкр. Солнечный, — говорится в полицейской справке. — Оплата … осуществлялась как наличным, так и безналичным способом. Всего вывезено около 50 000 куб. метров скального грунта». Помимо вывоза недр в незаконных карьерах был организован прием отходов.

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В полиции Екатеринбурга подтвердили факт уголовного дела. Однако в пресс-группе городского Управления МВД заявили, что пока не комментируют эту тему.

Представитель ООО «Экострой» Геннадий Смагин сообщил «URA.RU», что первый раз слышит об «уголовке», уточнив, что не отвечает за действия компании.

«Не знаю, при чем здесь я: ранее я представлял ее интересы по доверенности, сейчас уже нет», — сказал Смагин. Ранее, комментируя тему незаконной добычи недр в карьерах на землях Минобороны возле Лесного кладбища, Смагин пояснял, что «Экострой» ведет не добычу недр, а рекультивацию земельного участка по договору с Минобороны.

Это уже не первое уголовное дело, которое заводят силовики по фактам незаконной добычи недр в окрестностях Екатеринбурга. Так, по сообщению Главного управления МВД по Свердловской области, за 2016 год было выявлено шесть таких объектов, в суд направлены материалы двух уголовных дел, семь человек привлечены к уголовной ответственности, наложен арест на имущество общей стоимостью 1, 563 млн рублей.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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