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21:28  05 июня 2017 0

В Прикамье власти отказывают в новой квартире 90-летней старушке-ветерану, на которую обрушился потолок

Дочь ветерана Великой Отечественной не помогает матери, аргументируя это тем, что у нее нет денегФото: Максим Данилов

Пожилая жительница Чусовского района, которой недавно исполнилось 90 лет, живет в квартире с рухнувшим потолком. Суд постановил выделить ей жилье, но администрация заявила, что может предоставить только комнату с подселением. Старушка вынуждена оставаться в жилище, которое опасно для жизни.

Анастасия Немтырева — ветеран тыла. Ей приходится жить в квартире, совершенно непригодной для проживания: несколько лет назад там рухнул потолок. В 2014 году суд постановил выделить престарелой женщине новое жилье, но администрация Чусового так этого и не сделала. «Местные власти предлагают только временные варианты проживания или же вариации с подселением, что, конечно, неприемлемо», — рассказал «URA.RU» руководитель проекта «Моя жизнь после детского дома» Максим Данилов.

Сейчас он от имени своей организации обратился к главе Чусовского района Сергею Белову с просьбой помочь Анастасии Ивановне. «Поскольку вы — непосредственно глава района, мы обращаемся к вам с просьбой тщательно рассмотреть ситуацию и разобраться в ней, выделить жилье уважаемой бабушке, ветерану, которая этого заслужила!», — написал Данилов. Секретарь чиновника ежу ответил общественнику, что глава в курсе ситуации, но с квартирой пока помочь не может. Сам Сергей Белов не отвечает на сообщения «URA.RU».

Дочь Анастасии Немтыревой Елена в разговоре с корреспондентом подтвердила информацию о бедственном положении матери, при этом добавив, что ничем ей помочь не может. «А что я могу сделать или изменить? У меня денег нет», — ответила собеседница.

Анна Белкина
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