В Подмосковье сбили почтальона Печкина. ФОТО

22:55 05 июня 2017 0

Иномарка снесла памятник персонажу повести детского писателя Эдуарда Успенского Фото: Телеграм-канал Ельцин Центр

В Одинцове автомобиль сбил памятник почтальону Печкину. ДТП произошло в минувшие выходные.

По данным Телеграм-канала Ельцин-Центр, водитель Volvo не справился с управлением возле местного Дома культуры, снес металлическое ограждение и вылетел на газон, где стояла скульптура сидящего на скамейке почтальона Печкина. Об нее, собственно, машина и «затормозила».

Информации о том, будет ли восстановлен памятник, пока нет.