В Германии призвали одуматься союзников Украины после испытания новой российской ракеты

«Надеемся, что лидеры НАТО скажут, что поддержка Украины будет сокращена хотя бы до уровня, при котором никакая территория России больше не сможет подвергаться атакам со стороны Украины с применением оружия НАТО», — заявил Линдеманн «Известиям» на фоне испытания новой российской ракеты. Политик подчеркнул, что данная разработка позволяет полагать, что Россия потенциально может применить ее против стран альянса. По его мнению, сейчас важнее добиться прекращения огня и начать дипломатические переговоры.