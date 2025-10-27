В Германии призвали одуматься союзников Украины после испытания новой российской ракеты
Испытания российской ракеты «Буревестник» вызвали обеспокоенность западных стран, заявил депутат из ФРГ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Испытания российской ракеты «Буревестник» вызвали тревогу на Западе, продемонстрировав высокую боеспособность ВС РФ. Такое заявление сделал депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.
«Надеемся, что лидеры НАТО скажут, что поддержка Украины будет сокращена хотя бы до уровня, при котором никакая территория России больше не сможет подвергаться атакам со стороны Украины с применением оружия НАТО», — заявил Линдеманн «Известиям» на фоне испытания новой российской ракеты. Политик подчеркнул, что данная разработка позволяет полагать, что Россия потенциально может применить ее против стран альянса. По его мнению, сейчас важнее добиться прекращения огня и начать дипломатические переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и поручил создать инфраструктуру для ее размещения. Военные эксперты указывали, что это оружие не имеет аналогов и представляет вызов возможностям западной ПРО, что может стать фактором для возобновления переговоров между Россией и странами НАТО.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.