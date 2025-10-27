На Западе вскрыли новый план Украины по атакам
Украина атакует гражданские объекты в России для провокации НАТО, заявил аналитик Кошкович
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украина атакует гражданские объекты в России, чтобы спровоцировать мощный ответ и подтолкнуть страны НАТО к более активному участию в конфликте. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Украинцы пытаются обрушить дамбу в Белгороде. Причина в том, что они пытаются спровоцировать массированное возмездие со стороны России, чтобы втянуть Коалицию шиллинга», — отметил эксперт в соцсети X.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища, повредив гидротехническое сооружение. Власти предложили жителям из зоны возможного затопления переехать в пункты временного размещения.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал о повреждениях плотины в результате украинских ударов и возможном риске затопления населенных пунктов, где проживает около тысячи человек. Власти продолжают предлагать временное размещение жителям из зоны возможного подтопления.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.