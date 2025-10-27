Спасатели вновь отправились на поиски Усольцевых
Спасатели за сутки обследовали 9 км² в поисках семьи Усольцевых в Приморье
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Спасатели Приморья совместно с сотрудниками МВД и СКР продолжили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Партизанском районе, обследовав за сутки 9 км² горно-таежной местности. Найти пропавших пока не удалось.
«Пропавшие не найдены», — сообщили в оперативном штабе. Поисковые работы продолжаются. Операция ведется с привлечением дополнительных сил и техники. За прошедшие сутки спасатели, полицейские и следователи тщательно обследовали труднодоступную горно-таежную местность.
Семья Усольцевых исчезла в конце сентября 2025 года во время похода из поселка Кутурчин к Кутурчинскому Белогорью. Поиск ведется уже несколько недель с привлечением спасателей, полиции, волонтеров и беспилотников, обследованы труднодоступные участки, включая пещеры и курумники. Основной рассматриваемой версией остается несчастный случай, криминальные причины следствием не подтверждены.
Материал из сюжета:Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.