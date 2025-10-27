Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Спасатели вновь отправились на поиски Усольцевых

В Приморье за сутки обследовали 9 квадратных км в поисках семьи Усольцевых
27 октября 2025 в 06:57
Спасатели за сутки обследовали 9 км² в поисках семьи Усольцевых в Приморье

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Спасатели Приморья совместно с сотрудниками МВД и СКР продолжили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Партизанском районе, обследовав за сутки 9 км² горно-таежной местности. Найти пропавших пока не удалось.

«Пропавшие не найдены», — сообщили в оперативном штабе. Поисковые работы продолжаются. Операция ведется с привлечением дополнительных сил и техники. За прошедшие сутки спасатели, полицейские и следователи тщательно обследовали труднодоступную горно-таежную местность.

Семья Усольцевых исчезла в конце сентября 2025 года во время похода из поселка Кутурчин к Кутурчинскому Белогорью. Поиск ведется уже несколько недель с привлечением спасателей, полиции, волонтеров и беспилотников, обследованы труднодоступные участки, включая пещеры и курумники. Основной рассматриваемой версией остается несчастный случай, криминальные причины следствием не подтверждены.

