По делу о краже денег у бойцов СВО в Шереметьево арестованы сестры и их мать
Банда насчитывала десятки человек, многие уже задержаны
По обвинению в хищении денежных средств у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево были задержаны мать и две ее дочери. Они, по версии следствия, являются членами преступного сообщества, сообщил источник, знакомый с деталями дела.
«Арестованы две сестры и их мать, входивших в организованное преступное сообщество. Они содержатся в одном из московских СИЗО», — пояснил собеседник РИА Новости.
По словам инсайдера, фигурантки выступали в роли так называемых «попрошаек». Изначально им инкриминировали лишь мошенничество, однако впоследствии в обвинение была добавлена статья 210 УК РФ, предусматривающая ответственность за создание преступного сообщества или участие в нем.
URA.RU уже писало, что в рамках уголовного дела арестованы свыше 30 человек, среди которых — один из организаторов ОПГ Алексей Кабочкин. По данным следствия, действия злоумышленников включали кражи, вымогательство, а также различные виды мошенничества.
В материалах дела значится, что в состав преступной группы входили представители правоохранительных органов, в том числе сотрудники линейного управления МВД России столичного аэропорта. Злоумышленники целенаправленно выбирали в качестве жертв приезжающих в Москву военнослужащих. Значительная часть эпизодов связана с необоснованно завышенными тарифами на услуги такси. Общая сумма ущерба оценивается в 3 млн рублей.
