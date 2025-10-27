По делу о краже денег у бойцов СВО в Шереметьево арестованы сестры и их мать

Банда насчитывала десятки человек, многие уже задержаны Фото: Анна Майорова © URA.RU

По обвинению в хищении денежных средств у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево были задержаны мать и две ее дочери. Они, по версии следствия, являются членами преступного сообщества, сообщил источник, знакомый с деталями дела.

«Арестованы две сестры и их мать, входивших в организованное преступное сообщество. Они содержатся в одном из московских СИЗО», — пояснил собеседник РИА Новости.

По словам инсайдера, фигурантки выступали в роли так называемых «попрошаек». Изначально им инкриминировали лишь мошенничество, однако впоследствии в обвинение была добавлена статья 210 УК РФ, предусматривающая ответственность за создание преступного сообщества или участие в нем.

URA.RU уже писало, что в рамках уголовного дела арестованы свыше 30 человек, среди которых — один из организаторов ОПГ Алексей Кабочкин. По данным следствия, действия злоумышленников включали кражи, вымогательство, а также различные виды мошенничества.