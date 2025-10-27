Логотип РИА URA.RU
Названа дата, когда можно увидеть «инопланетный корабль» 3I/ATLAS

Москвичи смогут увидеть межзвездную комету 3I/ATLAS после 30 октября
27 октября 2025 в 07:16
27 октября 2025 в 07:16
Межзвездную комету можно будет увидеть из Москвы после 30 октября

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жители Москвы получат возможность наблюдать межзвездную комету 3I/ATLAS на утреннем небе после 30 октября. Небесное тело будет видно над юго-восточным горизонтом с 5 до 7 утра, сообщили в Московском планетарии.

«После 30 октября и до 17 ноября комету 3I/ATLAS можно будет наблюдать из Москвы на утреннем небе над юго-восточным горизонтом», — уточнили ТАСС в пресс-службе планетария. В ночь на 29 октября комета пройдет на минимальном расстоянии от Солнца — 1,36 астрономической единицы. Это третье известное ученым межзвездное небесное тело после астероида Оумуамуа и кометы Борисова.

Ранее в Солнечной системе обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS, который, по оценкам ученых, может являться кометой диаметром до 20 километров. Данное небесное тело стало лишь третьим за всю историю наблюдений межзвездным объектом, зафиксированным в пределах нашей планетной системы.

Специалисты пояснили RT, что подобные объекты представляют особую ценность для научного сообщества, поскольку позволяют изучать вещество из других звездных систем. По предварительным оценкам, 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли и будет изучаться астрономами в ходе его пролета через Солнечную систему.

