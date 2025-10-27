Захар Прилепин жестко прошелся по Нобелевской премии по литературе

Прилепин заявил о самоаннулировании Нобелевской премии по литературе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Нобелевская премия по литературе превратилась в политический инструмент и «аннулировала сама себя», считает писатель Захар Прилепин. По его мнению, награду теперь вручают «литераторам далеко не первого плана» за политические жесты, а не за реальные творческие достижения.

«Нобелевская премия — это глубоко политическая, ангажированная премия, которая выдается только за те или иные политические жесты», — заявил Прилепин в интервью РИА Новости. Писатель отметил, что премия «немножко хромала» уже в XX веке, когда ее выдавали в основном антисоветским авторам. Прилепин подчеркнул, что человечеству нужна «большая, весомая премия, которая оценивает реальные достижения, а не приверженность к идеалам „мировой жабы“.