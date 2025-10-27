Логотип РИА URA.RU
Кот Вася стал боевым талисманом подразделения ВС РФ

Командир «Востока»: рыжий кот Вася стал талисманом в зоне СВО
27 октября 2025 в 08:11
Кот Вася стал талисманом российских военных в зоне СВО

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рыжий кот по кличке Вася стал талисманом подразделения группировки «Восток» в зоне специальной военной операции. Питомец, подобранный бойцами в разрушенном доме, сопровождает военных во всех выездах, не боясь техники и громких звуков.


«У нас есть кот Вася — рыжий кот, такой боевой, с розовым ошейником. Подобрали его в разбитом доме, забрали себе. Он ласковый, сразу к нам прибежал», — рассказал РИА Новости командир отделения с позывным Амур.

По словам военного, кот быстро стал полноправным членом коллектива. «Он и на машинах с нами ездит, и даже на мотоцикле ехал — за пазухой. Не боится ничего. Вася — наш боевой кот», — добавил боец.

Ранее в Запорожской области бойцы того же подразделения «Восток» уже отмечали, что поддержку на передовой им оказывает кот Барсик. Животное также стало для военнослужащих талисманом и постоянным спутником, помогая коллективу справляться со стрессом и поддерживать моральный дух во время службы.

