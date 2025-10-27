«Кусают локти»: посол честно рассказал, как южнокорейские компании покидали Россию
Корейские компании не хотели покидать рынок РФ, но их заставили
Уход южнокорейских компаний с российского рынка сопровождался существенными трудностями и финансовыми потерями, в результате чего многие предприниматели, покинувшие Россию, в настоящее время испытывают сожаление о принятом решении. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
«Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес „кусает локти“, как говорится», — заявил Зиновьев. Его слова приводит РИА Новости. При этом он отметил, что уход с российского рынка для южнокорейских компаний был вынужденным, ведь никто добровольно не хотел покидать страну.
Посол также указал, что южнокорейские предприниматели хорошо знакомы с потенциалом российского рынка и продолжают искать новые пути для сотрудничества в изменившихся условиях. Зиновьев отметил, что это взаимодействие является одной из ключевых конструктивных сил, содействующих поддержанию практических связей между двумя государствами.
Ранее в Россию вернулся корейский автором — SsangYong. Основанная в 1954 году, компания считается одним из первопроходцев на автомобильном рынке Республики Корея. На протяжении более семи десятилетий под брендом SsangYong выпускаются полноприводные автомобили, получившие признание потребителей по всему миру.
