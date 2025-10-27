«Кусают локти»: посол честно рассказал, как южнокорейские компании покидали Россию

Корейские компании не хотели покидать рынок РФ, но их заставили Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Уход южнокорейских компаний с российского рынка сопровождался существенными трудностями и финансовыми потерями, в результате чего многие предприниматели, покинувшие Россию, в настоящее время испытывают сожаление о принятом решении. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

«Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес „кусает локти“, как говорится», — заявил Зиновьев. Его слова приводит РИА Новости. При этом он отметил, что уход с российского рынка для южнокорейских компаний был вынужденным, ведь никто добровольно не хотел покидать страну.

Посол также указал, что южнокорейские предприниматели хорошо знакомы с потенциалом российского рынка и продолжают искать новые пути для сотрудничества в изменившихся условиях. Зиновьев отметил, что это взаимодействие является одной из ключевых конструктивных сил, содействующих поддержанию практических связей между двумя государствами.

