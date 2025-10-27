Российские военные смогли взять Тихое благодаря слаженной работе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вооруженные силы Украины оказались не готовы к тщательно организованной наступательной операции российской группировки «Север» при взятии населенного пункта Тихое в Харьковской области. В ходе наступления российским военным удалось застать противника врасплох. Об этом заявил заместитель командира штурмовой роты с позывным Гура.

«Начиная от командира отделения, заканчивая командиром бригады, благодаря им, их планированию, задача была выполнена. Населенный пункт Тихое был взят. Противник не ожидал данного наступления», — заявил Гура. Его слова приводит ТАСС.

Гура также отметил, что предшествующая операциям подготовка включала в себя тщательное боевое слаживание всех задействованных сил группировки. Наступление осуществлялось тремя отдельными группами.

Механик-водитель с позывным Фрол, отвечавший за транспортировку десанта, со своей стороны подтвердил высокий уровень планирования со стороны командования. Также он добавил, что наступление началось ранним утром.