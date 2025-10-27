Массовое ДТП в Иркутской области охватило огнем
Несколько грузовиков и легковушке столкнулись и загорелись на трассе «Сибирь» в Иркутской области (фото из архива)
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Массовое ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области. Ряд машин загорелся, движение перекрыто в обоих направлениях.
«На месте работают сотрудники экстренных служб. Дорожное движение инспекторами ДПС ограничено в обоих направлениях», — сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции.
Авария случилась сегодня около 8:00 утра на 1325-м километре автодороги в районе поселка Камышет. По предварительной информации, в столкновении участвовали несколько грузовиков и легковушек.
Для объезда организован маршрут через поселок Камышет. Информация о пострадавших и количестве поврежденных автомобилей уточняется.
