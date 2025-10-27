Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Массовое ДТП в Иркутской области охватило огнем

Массовое ДТП с пожаром произошло на трассе «Сибирь» в Иркутской области
27 октября 2025 в 07:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Несколько грузовиков и легковушке столкнулись и загорелись на трассе «Сибирь» в Иркутской области (фото из архива)

Несколько грузовиков и легковушке столкнулись и загорелись на трассе «Сибирь» в Иркутской области (фото из архива)

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Массовое ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области. Ряд машин загорелся, движение перекрыто в обоих направлениях.

«На месте работают сотрудники экстренных служб. Дорожное движение инспекторами ДПС ограничено в обоих направлениях», — сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции.

Авария случилась сегодня около 8:00 утра на 1325-м километре автодороги в районе поселка Камышет. По предварительной информации, в столкновении участвовали несколько грузовиков и легковушек.

Продолжение после рекламы

Для объезда организован маршрут через поселок Камышет. Информация о пострадавших и количестве поврежденных автомобилей уточняется.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал