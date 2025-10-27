Аэропорт Орска приостановил работу
27 октября 2025 в 08:07
Аэропорт Орска ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Эти меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем официальном telegram-канале. Ранее ограничения вводились в ряде других российских городов.
