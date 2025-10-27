Украина выпустила 30 дронов на Москву за одну ночь: что известно об атаке ВСУ на столицу
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Прошедшей ночью Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Мэр города Сергей Собянин оперативно информировал жителей через telegram-канал, сообщая о каждом сбитом дроне. Всего силы ПВО Минобороны нейтрализовали 30 БПЛА, летевших к городу, предотвратив угрозу. Подробнее — в материале URA.RU.
Что происходило ночью в Москве
Атака началась вечером 26 октября. В 22:04 (мск) Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, направлявшихся к Москве. Специалисты экстренных служб приступили к работе на местах падения обломков. В 22:11 был сбит еще один беспилотник.
После полуночи атаки продолжились. В 00:40 силы ПВО уничтожили один дрон. В 01:04 отражена атака двух БПЛА, а в 01:19 — еще двух. В 01:36 сбито три беспилотника. На всех местах падения обломков работают экстренные службы. В период с 01:39 до 03:47 силы ПВО нейтрализовали еще 11 дронов. Специалисты экстренных служб оперативно реагировали на каждом этапе.
Работа аэропортов
В 01:36 Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Домодедово для обеспечения безопасности полетов. Три самолета, направлявшихся в Домодедово, и один, летевший в Жуковский, перенаправили на запасные аэродромы. К 04:03 ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) были сняты.
