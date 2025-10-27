Не справился с потерей любимой: как жил и творил скончавшийся актер Геннадий Назаров

В возрасте 58 лет не стало актера театра и кино Геннадия Назарова Фото: Михаил Фомичев © ИТАР-ТАСС

Российский актер театра и кино, театральный педагог Геннадий Назаров скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщили в столичном театре «Мастерская Петра Фоменко». В некрологе подчеркивается вклад артиста в работу театра и подготовку молодых актеров.

Назаров был ветераном отечественной сцены, снялся в известных фильмах и сериалах, также более двадцати лет играл и преподавал в «Мастерской Петра Фоменко». За свою карьеру он прославился ролями в фильме «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» по одноименной повести Владимира Войновича. Также артиста можно было видеть в «Курочке Рябе» и кинокартине «Какая чудная игра», где он сыграл Колю Рыбкина. Более подробно о биографии Геннадия Назарова — в материале URA.RU.

Биография

Геннадий Назаров родился в Москве в марте 1967 года. Его отец, инженер-испытатель, погиб, когда Геннадий был еще ребенком. С детства он был душой компании — шутник и балагур. Сначала увлекался рисованием и даже окончил художественную школу, а затем поступил в театрально-художественное училище на бутафора. После учебы работал в театрах «Современник» и у Романа Виктюка, помогая создавать декорации для спектаклей.

Продолжение после рекламы

Начало карьеры

Судьба изменилась, когда режиссер Валентин Донсков разглядел в нем актерский талант и посоветовал поступать в ГИТИС. Назаров так и сделал и попал на курс к самому режиссеру и сценаристу Марку Захарову. Еще будучи студентом, он начал играть на сцене легендарного «Ленкома». Позже перешел в Театр на Малой Бронной, где его роль в спектакле «Пять вечеров» была отмечена призом за лучший дебют.

Кинодебют Назарова случился после исполнения главной роли международного проекта «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Съемки проходили в Чехии, а картина получила награду Венецианского кинофестиваля. Несмотря на невысокий рост, его харизма и талант привлекли внимание таких режиссеров, как Андрей Кончаловский и Петр Тодоровский.

Театр и кино

Назаров получил признание зрителей и профессионального сообщества за роли в знаковых постановках режиссера Сергея Женовача. Он отличился в спектаклях «Маленькие комедии» по Ивану Тургеневу, «Ночь перед Рождеством» по Николаю Гоголю и «Пять вечеров» по мотивам пьесы Александра Володина. Особое признание актер получил за роль Славки в спектакле «Пять вечеров» — за эту работу он удостоился звания лауреата театрального фестиваля «Московские дебюты» в 1997 году.

В 1995 году Назаров исполнил роль в фильме «Какая чудная игра» Фото: Виктор Борисов © ИТАР-ТАСС

Помимо театральных работ, за Назаровым закрепилась яркая кинокарьера. В 1994 году он исполнил главную роль в фильме «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» по одноименной повести Владимира Войновича. В том же году Назарова можно было видеть в «Курочке Рябе», а спустя год — в кинокартине «Какая чудная игра», где он сыграл Колю Рыбкина. В фильмографии артиста также «Орел и решка» (1995), «Воровка» (1998), телевизионный проект «Каменская» (2000) и лента «Внук космонавта» (2007).

Преподавание

В конце 90-х у актера обнаружили почечную недостаточность. Ему пришлось трижды в неделю проходить гемодиализ, чтобы поддерживать свое состояние. Сначала болезнь стала шоком для Назарова, но после он принял решение не уходить из профессии, а заняться преподаванием.

После госпитализации актер был вынужден отказаться от крупных съемочных проектов. Он признавал, что болезнь делала его работу на съемочной площадке все сложнее и сложнее. Тем не менее, Назаров не стал прекращать творческую деятельность, а полностью погрузился в работу в ГИТИСе, где вместе с женой ввел курсы по актерскому мастерству. Артист также отмечал, что благодаря студенчеству снова почувствовал себя востребованным и научился менять взгляды на профессию.

Продолжение после рекламы

Личная жизнь

Жизненный и творческий путь супруги актера Натальи Назаровой был тесно связан с творчеством мужа. Пара познакомилась еще во время учебы в ГИТИСе, а после женитьбы стала не только семейным, но и творческим союзом. К сожалению, им не удалось стать родителями по состоянию здоровья, но пара воспитывала множество учеников, которым преподавала актерское мастерство. Назарова прославилась как автор ряда успешных сценариев, а летом 2024 года на фестивале «Окно в Европу» представила свою последнюю работу — фильм «Филателия».