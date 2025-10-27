В аэропорту Оренбурга введены ограничения на полеты
Полеты ограничили на фоне атаки БПЛА
Фото: Илья Московец © URA.RU
В международном аэропорту Оренбурга с 27 октября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Решение принято в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов на фоне сохраняющейся угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
«Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в официальном сообщении Росавиации, опубликованном утром 27 октября.
Ограничения в оренбургском аэропорту предусматривают временное прекращение всех взлетно-посадочных операций. Обновления о возобновлении полетов будут публиковаться по мере поступления официальной информации. Решения о введении или снятии ограничений принимаются на основании анализа текущей обстановки и рекомендаций профильных служб безопасности.
