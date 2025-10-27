На Ямайке и Кубе началась массовая эвакуация из-за сильного урагана
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Ураган «Мелисса» усилился до четвертой категории опасности и приближается к Ямайке и Кубе, вынудив власти начать срочную эвакуацию населения. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 230 км/ч, сообщает Институт метеорологии Кубы.
«На заседании Совета национальной обороны мы настаивали на том, что приоритетом является защита населения», — отметил глава республики, передает ТАСС. Правительство Ямайки распорядилось об эвакуации в нескольких районах, включая столичный регион и город Кингстон. Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что на востоке острова также проводится эвакуация тысяч человек.
Согласно прогнозу, в ближайшие сутки ураган продолжит движение в том же направлении, пройдет вблизи Ямайки или над самим островом и может достичь восточного побережья Кубы во вторник. Объявлена угроза наводнений и оползней в некоторых районах Ямайки и Гаити.
Ранее ураган «Мелисса» сформировался в Атлантическом океане как тропический шторм и постепенно усиливался, достигнув первой категории по шкале Саффира — Симпсона, о чем сообщало Национальное управление США по наблюдению за ураганами. Тогда власти Ямайки и Гаити уже объявили штормовое предупреждение. Атлантический сезон ураганов традиционно длится с июня по ноябрь, а ураганы регулярно затрагивают страны Карибского бассейна.
