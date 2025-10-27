На Ямайке и Кубе началась массовая эвакуация из-за сильного урагана

Ураган «Мелисса» усилился до 4 категории и приближается к Ямайке и Кубе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ураган «Мелисса» усилился до четвертой категории опасности и приближается к Ямайке и Кубе, вынудив власти начать срочную эвакуацию населения. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 230 км/ч, сообщает Институт метеорологии Кубы.

«На заседании Совета национальной обороны мы настаивали на том, что приоритетом является защита населения», — отметил глава республики, передает ТАСС. Правительство Ямайки распорядилось об эвакуации в нескольких районах, включая столичный регион и город Кингстон. Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что на востоке острова также проводится эвакуация тысяч человек.

Согласно прогнозу, в ближайшие сутки ураган продолжит движение в том же направлении, пройдет вблизи Ямайки или над самим островом и может достичь восточного побережья Кубы во вторник. Объявлена угроза наводнений и оползней в некоторых районах Ямайки и Гаити.

