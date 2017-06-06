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06 июня 2017
05 июня 2017
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23:57  05 июня 2017 0

Наина Ельцина предложила считать 90-е годы «святыми»

Наина Ельцина читает фрагменты своих мемуаров. Екатеринбург, ельцина наина
Над книгой "Личная жизнь" Наина Ельцина работала последние пять летФото: Анна Майорова © URA.RU

Вдова первого президента России, Наина Ельцина, считает, что называть 90-е годы ХХ века «лихими» — некорректно, и предлагает называть это время святым. По словам Наины Ельциной, это были годы становления страны, и в России в конечном итоге «все наладится».

С таким заявлением вдова Бориса Ельцина выступила на презентации своей книги «Личная жизнь».

«По-моему, 90-е годы надо называть не „лихими“, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру», — приводит слова Наины Ельциной «Национальная служба новостей».

По мнению вдовы президента, жить в 90-е было чрезвычайно тяжело, но все-таки пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова.

По данным «Интерфакса», работу над книгой Наина Ельцина вела последние пять лет.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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