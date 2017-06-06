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06 июня 2017
05 июня 2017
06:29  06 июня 2017 0

Катар перечислил международным террористам миллиард долларов

Арабские государства заподозрили Катар в финансировании террористовФото: Pixabay

Подозрение, что Катар финансирует террористов, может быть связано с эпизодом выплаты выкупа в размере 1 млрд долларов США. Деньги были внесены за освобождение захваченных боевиками в Южном Ираке 26 членов королевской семьи и 50 других заложников.

Как сообщает «Газета.ру», катарские заложники оказались в руках джихадистов в апреле этого года, когда отправились на охоту. В освобождении заложников определенную роль сыграли иранские спецслужбы. В результате сделка с террористами вызвала сомнения у соседних с Катаром арабских государств: они заподозрили Доху в финансировании террористов и прекратили дипломатические отношения. О разрыве дипотношений уже объявили Мальдивы, Ливия, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Маврикий и Йемен.

Между тем, катарские власти уже заявили о намерении уладить разногласия с государствами, высказавшими свои претензии, сообщает «Эхо Москвы». На вторник, 6 июня, намечены переговоры между Катаром и Саудовской Аравией. Посредником выступил эмир Кувейта.

Евгений Александров
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