В ЕС не смогли договориться по новым санкциям против РФ

Решение по санкциям поднимут повторно 23-24 октября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Главы министерств иностранных дел стран Европейского союза не смогли согласовать 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств ЕС в Люксембурге, трансляция была на официальном сайте Евросоюза.

«Мы рассмотрели санкции, эта тема будет обсуждаться позднее на текущей неделе», — заявила Каллас. Вопрос новых ограничительных мер будет повторно рассмотрен на предстоящем саммите сообщества, который пройдет 23–24 октября.