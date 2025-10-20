В ЕС не смогли договориться по новым санкциям против РФ
Решение по санкциям поднимут повторно 23-24 октября
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Главы министерств иностранных дел стран Европейского союза не смогли согласовать 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств ЕС в Люксембурге, трансляция была на официальном сайте Евросоюза.
«Мы рассмотрели санкции, эта тема будет обсуждаться позднее на текущей неделе», — заявила Каллас. Вопрос новых ограничительных мер будет повторно рассмотрен на предстоящем саммите сообщества, который пройдет 23–24 октября.
С февраля 2022 года Евросоюз ввел 18 пакетов санкций против России, которые затронули более 2,4 тысячи физических лиц и организаций. Ранее Европарламент и глава Еврокомиссии призывали к ужесточению ограничительных мер, включая расширение санкций на партнеров России и китайские компании, поставляющие товары двойного назначения. Вопрос о 19-м пакете остается одним из ключевых на повестке ближайшего саммита ЕС.
