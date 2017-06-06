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06 июня 2017
05 июня 2017
Главные новости Свердловской области
11:45  06 июня 2017 2

На Урале передано в суд дело убийцы трехмесячной дочери

Родители девочки пытались скрыть, что произошло убийствоФото: страница Рамира Фаттахова в "Одноклассниках"

Жителю Богдановича, убившему трехмесячную дочь, грозит пожизненное заключение. Расследование уголовного дела завершено, рассказали «URA.RU» в прокуратуре Свердловской области.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчина обвиняется по статье «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Убийство произошло 19 января 2017 года. 24-летний Рамир Фаттахов находился дома с трехмесячной девочкой. Девочка плакала, тогда Фаттахов взял ее за ноги и ударил головой об пол. Перед этим у него произошел конфликт с сожительницей — матерью девочки. Женщина поначалу пыталась скрыть убийство и поддерживала Фаттахова, полиции поначалу все было подано как несчастный случай.

«После прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы злоумышленник выдвинул версию о том, что девочка, у которой не было явных телесных повреждений, захлебнулась едой и задохнулась. Однако последующая судебно-медицинская экспертиза установила наличие у погибшего ребенка закрытой черепно-мозговой травмы. Он написал явку с повинной», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Александр Лукманов
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