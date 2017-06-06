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Главные новости Курганской области
13:04  06 июня 2017 2

Зауральский губернатор прервал отпуск, чтобы разобраться с долгами. Его ждет важная встреча в Москве

Заседание областной Думы отчет Губернатора Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин проведет важную встречу в МосквеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин прервал отпуск, чтобы провести встречу в правительстве РФ. Об этом «URA.RU» рассказала зауральский сенатор Елена Перминова.

Главе региона предстоит встреча с правительственной комиссией во главе с вице-премьером Дмитрием Козаком, в ходе которой будут обсуждены проблемы дефицитного бюджета Курганской области. Елена Перминова выразила надежду, что губернатору удастся согласовать некоторые поблажки для региона. В частности, уменьшить размер штрафных санкций за невыполнение условий Минфина. «Мы надеемся, что сможем договориться о возврате не 50% или 30% бюджетного кредита, как это сейчас предусмотрено правилами, а только 5%», — пояснила она.

Согласно справке областного финуправления, размер госдолга Курганской области на 1 мая 2017 года составляет более 15 млрд рублей. 4,1 млрд рублей из них бюджетные кредиты (под 0,1% годовых), 10,9 млрд рублей — кредиты, привлеченные в коммерческих банках.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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