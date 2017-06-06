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06 июня 2017
05 июня 2017
Главные новости Свердловской области
17:09  06 июня 2017 0

Свердловский парламент дал официальный старт губернаторским выборам

Встреча Евгения Куйвашева с партийным активом Горнозаводского управленческого округа. Нижний Тагил, куйвашев евгений
Предвыборная гонка началасьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
все новости сюжета

Депутаты свердловского Заксобрания назначили дату предстоящих выборов главы региона.

В соответствии с федеральным законодательством голосование состоится 10 сентября 2017 года. Решение, принятое 6 июня, станет отправной точкой для дальнейших предвыборных мероприятий. Их график будет определен на заседании избирательной комиссии области, которая пройдет в ближайшие дни.

Константин Джултаев
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