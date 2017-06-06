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20:11  06 июня 2017 0

«Эвакуатор стоит как лимузин». Бизнесмен на Ямале наживался на нарушениях парковки

Неправильные парковки. Сургут, эвакуация автомобиля, работает эвакуатор, неправильная парковка
За транспортировку машин на штрафстоянку с ямальцев брали как минимум вдвое дорожеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Предприниматель в Новом Уренгое брал баснословные суммы с владельцев эвакуированных за неправильную парковку машин. Надзорные органы бездействовали, а махинация вскрылась, когда депутаты инициировали проверку. Прокуратура подтвердила превышение стоимости на 120%.

Житель Нового Уренгоя обратился за помощью к депутату Госдумы Владимиру Сысоеву. Его машину эвакуировали за парковку в неположенном месте. Вину он свою отрицать не стал, но возмутила автовладельца стоимость работы эвакуатора. За то, что машину увезли с улицы без его ведома, мужчине пришлось заплатить 11 тысяч рублей.

После депутатского запроса в ямальском департаменте тарифной политики признали, что предприниматель действительно превысил максимальный тариф, однако проводить проверку или как-либо наказывать бизнесмена не стали.

После очередного запроса предпринимателем заинтересовалась ямальская прокуратура. Выяснилось, что бизнесмен взял с автовладельца на 120% больше максимально разрешенного тарифа: в приказе департамента тарифной политики указана максимальная стоимость транспортировки — 369 рублей за километр с учетом погрузки и разгрузки.

В результате административное дело заведено на индивидуального предпринимателя Федоренко, который владеет эвакуатором и непосредственно занимается транспортировкой. Предписание получила и компания «Ямал Орион», которая наняла частника на работу. Кроме того, к дисциплинарной ответственности за неисполнение обязанностей был привлечен директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК округа Дмитрий Афанасьев.

«Мы провели мониторинг в соцсетях, поговорили с жителями и поняли, что случай этот не единичный. Нам попадались примеры, когда с людей брали по 18-20 тысяч рублей. То есть эвакуатор стоит как лимузин», — рассказал «URA.RU» депутат ямальского Заксобрания Иван Вершинин, который подключился к решению проблемы.

Он добавил, что обратившийся к ним автовладелец теперь собирается вернуть свои деньги через суд. Водитель призвал всех, кто также пострадал от действий этого или других подобных бизнесменов, обратиться к нему для совместного решения проблемы.

Вячеслав Егоров
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