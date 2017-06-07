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07 июня 2017
06 июня 2017
23:59  06 июня 2017 0

В Кемерово трещину в асфальте склеили скотчем

Неизвестный шутник "отремонтировал" дорожку в парке Победы имени ЖуковаФото: ВКонтакте / "Интересный Кемерово"

Оригинальный способ борьбы с трещинами в асфальте обсуждают жители Кемерово. Поводом для этого стала публикация в местных СМИ фотографий, сделанных в городском парке Победы имени Жукова. Примечательно, что власти муниципалитета никак произошедшее не комментируют.

Об «инновации» сообщили администраторы паблика «Интересный Кемерово» соцсети «ВКонтакте». Авторов «ремонта» найти не удалось.

Фото: ВКонтакте / «Интересный Кемерово»

По поводу опубликованных фото мнения посетителей разделились: одни считают это остроумной шуткой, другие — глупостью: «Сами пошутили — сами посмеялись».

Между тем, как отмечает «Московский комсомолец», скотч или малярная лента часто используются для того, чтобы проверить, насколько сильно увеличивается трещина, появившаяся, например, на стене здания.

«Вот они, новые дороги России! Очень удобно, знаете ли», — пошутил один из пользователей. «Это Россия, детка! Ну, а что, бюджетненько», — прокомментировал другой кемеровчанин.

Евгений Александров
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