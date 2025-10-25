В Госдуме перечислили категории граждан, имеющих право на жилищную субсидию

На поддержку от государства могут рассчитывать льготные категории граждан Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сумма субсидий на приобретение жилья может достигать 70% и выше от общей стоимости квартиры — точный процент определяется категорией получателя и продолжительностью его ожидания в очереди. Эту информацию озвучил первый замглавы комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, на поддержку от государства могут рассчитывать россияне при соблюдении двух основных условий.

«Субсидия выдается людям, относящимся к льготной категории и официально признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. Основанием для этого является отсутствие жилья в собственности, несоответствие площади учетной норме (метраж меньше установленного на человека в муниципалитете), проживание в аварийном жилье или наличие тяжкого хронического заболевания у члена семьи, делающее совместное проживание невозможным», — заявил Кошелев в беседе с ТАСС. Он добавил, что воспользоваться поддержкой можно только один раз.

К льготным категориям граждан относятся супруги, не достигшие возраста 35 лет, семьи с тремя и более детьми, военнослужащие с определенной продолжительностью службы, родственники погибших воинов, работники бюджетной сферы и государственных органов, участники программ «Земский доктор» и «Земский учитель», дети, оставшиеся без попечения родителей. А также — вынужденные переселенцы, ветераны Великой Отечественной войны и их семьи, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лица, признанные малоимущими.

Молодые семьи имеют возможность получить средства в размере 30–35% от расчетной стоимости приобретаемого жилья. Для семей с тремя и более детьми предусмотрена отдельная выплата в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. Военнослужащие при наличии выслуги от 10 до 25 лет могут рассчитывать на государственную поддержку в размере до 75% стоимости жилья, а при выслуге свыше 25 лет — на покрытие до 100% стоимости.

По словам депутата, для других льготных категорий, таких как малоимущие, работники бюджетных организаций и иные, размер предоставляемой помощи варьируется от 5% до 70% и зависит от длительности пребывания в очереди на улучшение жилищных условий. От 5% — за первый год ожидания и до 70% при сроке ожидания в 10 и более лет.