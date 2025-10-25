Овечкин установил новый рекорд по числу матчей среди россиян в НХЛ
Овечкин добился рекордных показателей в играх
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Александр Овечкин, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз», стал первым представителем России, которому удалось провести 1500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом говорит статистика игр.
«В рейтинге по количеству сыгранных встреч Овечкин обходит Майка Модано и выходит на единоличное 24-е место среди всех хоккеистов НХЛ за всю историю существования лиги. Абсолютным рекордсменом по этому показателю остается Патрик Марло, имеющий на своем счету 1779 матчей», — передает РИА Новости спорт.
Среди действующих игроков НХЛ российский форвард занимает вторую строчку — больше провел только защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бернс, на счету которого 1506 игр.
