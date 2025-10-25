Стало известно, зачем Путин послал Дмитриева в США
Дмитриев продолжит серию встреч с командой Трампа
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Переговоры продолжатся в воскресенье, 26 октября.
«Встречи спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с администрацией президента Трампа состоялись 24, 25 октября. Продолжатся 26 октября», — сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник. С кем именно из представителей американской администрации глава РФПИ встречался, не сообщается.
Ранее стало известно, что Дмитриев прибыл в США для обсуждения экономического сотрудничества с учетом интересов российской стороны и других вопросов. Он отмечал, что встречи состоятся с несколькими представителями Белого дома, в том числе за закрытыми дверями.
