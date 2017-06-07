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07 июня 2017
06 июня 2017
09:01  07 июня 2017 0

Шнуров открывает выставку: «Я самый главный экспонат»

Презентация песни Сергея Шнурова для
Шнур рассказал миру о поклонении брендамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров предстанет в необычном для себя качестве — 7 июня в Московском музее современного искусства он откроет свою личную выставку «Ретроспектива Брендреализма».

Выставка станет продолжением проекта Шнурова, начатым в Петербургском музее Эрарта, сообщает информагентство Nation News. Музыкант поделится своей индивидуальной концепцией «брендреализма» — когда человек живет в мире придуманных брендов, которые он принимает за часть своей жизни, считая их признаком достатка.

Самым же главным экспонатом выставки Шнуров считает себя. «Я бренд, и я манипулирую брендами. … Стать обычным человеком я уже никогда не смогу», — приводит слова Шнурова телеканал 360.

Познакомиться с творчеством Шнура-художника можно будет с 7 июня по 12 июля. Артист заявил, что есть шанс заполучить его творчество в частую коллекцию совершенно бесплатно. Главное — оказаться с ним рядом в нужной обстановке в нужное время.

«Пьяным я вообще могу подарить, когда я трезвый — я становлюсь прагматичным. Когда я уставший, приехал с гастролей — то вообще могу заоблачную цену назвать!» — отметил он в интервью телеканалу 360.

Цены за вход на выставку вполне демократичные — 150 рублей для обычных граждан, 50 рублей — для льготников.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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