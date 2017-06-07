{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
11:53  07 июня 2017 1

Прокуратура нашла еще одну жертву свердловского урагана: ей 67 лет, госпитализирована с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы

Тюмень. Поваленные деревья. Сильный ветер. 17.06, ураган поваленные деревья
Ветка тополя отправила пенсионерку на больничную койкуФото: Лариса Рычкова © URA.RU

В Свердловской области выявляются новые жертвы прошедшего урагана. Серовская городская прокуратура выясняет обстоятельства получения серьезной травмы жительницей поселка Восточный Сосьвинского городского округа.

Происшествие с 67-летней женщиной произошло еще 4 июня. Пенсионерка возвращалась домой; возле дома №7 по улице Береговой ей на голову упала обломившаяся ветка тополя. Повреждения, полученные женщиной, оказались очень серьезными: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ключицы.

«Дерево находилось в двух метрах от жилого многоквартирного дома, управление которым осуществляет ООО „Восточное“, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — В ходе прокурорской проверки будут установлены должностные лица управляющей компании, ответственные за своевременное проведение работ по благоустройству территории и безопасностью насаждений».

Если вина представителей УК, не позаботившихся о безопасности жильцов, будет доказана, им может грозить уголовное дело, отмечают в надзорном ведомстве.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров