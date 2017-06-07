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09:39  07 июня 2017 0

Тающие ледники топят ямальское село. Жители уезжают к родственникам, введен режим чрезвычайной ситуации

Уровень воды в реке Сыне поднялся до 710 сантиметровФото: ГУ МЧС России по ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе началось таяние ледников в горах вблизи села Овгорт. Увеличился приток воды в горные ручьи, впадающие в реку Сыню. Уровень воды в самой Сыне на сегодняшний день составляет 710 сантиметров — она вышла из берегов и угрожает затопить село.

Как сообщают в ГУ МЧС России по ЯНАО, на данным момент зафиксировано подмывание береговой части села Овгорт, что привело к незначительному подтоплению семи домов и 12 придворовых территорий. В селе развернут пункт временного размещения, где размещены восемь человек, остальные граждане временно уехали к родственникам. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации.

«Жители села получили от властей рекомендации своевременно позаботиться о сохранности имущества и безопасности домашнего скота. Они проинформированы о местонахождении пункта временного размещения и о правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации», — сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Охрану порядка и оставленных домов осуществляют сотрудники полиции. Проведены отсыпка и укрепление дамбы. В настоящее время жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. В Главном управлении МЧС России по ЯНАО развернут штаб. В село Овгорт направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по ЯНАО и оперативная группа КЧС и ОПБ ЯНАО.

Общая численность группировки, обеспечивающей безопасность населения, составляет 60 человек и 9 единиц техники.

Наталья Володина
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