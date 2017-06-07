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07 июня 2017
12:36  07 июня 2017 0

Министерство ЖКХ придумало новую строчку в квитанции за квартплату

Клипарт , купюры, оплата, комуналка, квитанция, жкх
Россия может перейти на такую схему уже к 2019 годуФото: Алексей Гущин © URA.RU

Правительство РФ внесет на рассмотрение в Госдуму проект поправок к законодательству об отходах. Инициатива предполагает дать домохозяйствам право продавать мусор переработчикам, сообщает «Национальная служба новостей».

Авторами законопроекта стали специалисты министерства строительного комплекса и ЖКХ. В случае принятия поправок в России возрастут объемы переработки мусора и вторичного использования материалов, что характерно для развитых и цивилизованных стран. После появления региональных операторов по обращению с отходами сумма платы за квартиру должна уменьшиться на сумму платежа за вывоз мусора. Также в квитанциях появится новая строчка для данной услуги, пишет Газета.ру.

Пока же появление региональных операторов ТБО связывают с повышением платы за коммунальные услуги.

Семен Гринберг
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