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07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
17:03  07 июня 2017 0

Против свердловского мэра возбуждено уголовное дело. Он «заказал» конкурента на выборах

Чернятьев Денис. Генерал СК РФ по челябинской области. Челябинск, генерал, погон
Люди в погонах пришли за Владимиром МосквинымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Против главы Богдановича Владимира Москвина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием служебного положения»).

Как сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков, по данным следствия, действиями подозреваемого администрации был причинен ущерб на сумму более 130 тысяч рублей. Подробности в интересах следствия не разглашаются. «По делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ. Расследование продолжается», — отметил представитель Следственного комитета.

30 марта 2017 года «URA.RU» сообщало, что Владимир Москвин от лица администрации города без проведения конкурса заключил договор с екатеринбургской юридической компанией «Вердикт» на сумму 137 тысяч рублей. Подрядчик должен был найти компромат на главного конкурента Москвина на выборах главы муниципалитета — экс-мэра Богдановича Андрея Быкова.

Стал ли этот контракт поводом для возбуждения уголовного дела, подтвердить не удалось. Владимир Москвин не отвечал на звонки корреспондента «URA.RU». В приемной мэра пояснили, что он проводит совещания.

Константин Джултаев
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