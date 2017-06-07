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17:27  07 июня 2017 0

В Прикамье чиновники отказались говорить о женщине-ветеране, живущей в квартире без крыши

Ветеран Великой Отечественной войны живет в ужасных условиях уже несколько лет, но новая квартира ей не светитФото: Максим Данилов

Власти Чусового отказываются комментировать скандал вокруг 90-летней Анастасии Немтыревой, в квартире которой рухнул потолок. Администрация за три года не смогла предоставить ветерану Великой Отечественной войны жилье. Тем временем проблемой заинтересовалась редакция передачи «Пусть говорят».

Анастасия Немтырева — ветеран тыла. В годы Великой Отечественной она работала на лесоповале, затем — санитаркой. А сейчас ей приходится жить в квартире, где несколько лет назад рухнул потолок. В 2014 году суд постановил выделить Анастасии Ивановне новое жилье, но местные власти так этого и не сделали. По словам руководителя проекта «Моя жизнь после детского дома» Максима Данилова, секретарь главы Чусовского района Сергея Белова сообщил, что власти в курсе ситуации, но дать пенсионерке новую квартиру не могут, предлагают лишь комнату с подселением. Сам Сергей Белов не отвечает на сообщения «URA.RU».

Отказывается комментировать ситуацию и глава Чусовского городского поседения Вадим Таций. Его секретарь заявила «URA.RU», что чиновник не будет отвечать на запрос корреспондента, чтобы не нарушать закон о запрете разглашения персональных данных.

Между тем, по словам Максима Данилова, историей ветерана заинтересовались федеральные журналисты. К общественнику уже обратились сотрудники «Первого канала» — проблему Анастасии Немтыревой могут осветить в передаче «Пусть говорят».

Анна Белкина
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