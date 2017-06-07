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18:32  07 июня 2017 0

В затопленное ямальское село перебросили спасателей из Салехарда. Здесь ввели режим ЧС

Вода, устремившаяся с гор, угрожает селуФото: ГУ МЧС России по ЯНАО

На помощь местным спасателям, которые укрепляют дамбы в селе Овгорт, подтопленном таянием ледников, прибыла помощь из Салехарда. В селе введен режим «Чрезвычайная ситуация», сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

Днем в селе провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Местным жителям посоветовали позаботиться о сохранности имущества и рассказали, где находится пункт временного размещения.

Напомним, из-за высокой температуры воздуха началось таяние ледников в горах вблизи села. Горные ручьи устремились в реку Сыню, уровень воды в которой поднялся выше 710 сантиметров. Уже подтоплены 8 домов и 23 придворовых территории.

В село на двух мотолодках прибыли сотрудники ОМВД для охраны общественного порядка и домов.

Прибывшие из Салехарда спасатели будут укреплять дамбу. В помощь им из села Мужи на катерах были доставлены две мотопомпы и мешки с песком, а также два самосвала «Урал» и погрузчик.

Нина Калинина
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