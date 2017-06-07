19:38 07 июня 2017 0

Глава коллекторской компании утверждает, что его оболгали Фото: depositphotos.com © URA.RU

Полицейские расследуют деятельность банды коллекторов из города Полевского Свердловской области, которые отнимали у должников квартиры.

Под подпиской о невыезде оказался председатель полевского совета сторонников «Единой России», заместитель председателя правления Свердловской областной общественной организации «Союз офицеров запаса», член Общественной палаты Полевского Андрей Сериков. Причиной уголовного преследования стала работа ООО «Единый долговой городской центр «Алмаз», которое он возглавлял. Также под следствие попали и иные работники этой коллекторской организации, двое из них уже арестованы.

По данным источника «URA.RU» в правоохранительных органах, коллекторы находили людей, задолжавших плату за коммунальные услуги. Предлагали им такой вариант решения проблемы: квартира продается, долг гасится, оставшаяся сумма передается должнику для покупки жилья меньшей площади. Согласившиеся на это лишались и квартиры, и денег, а потом оказывались на улице.

Как сообщает инсайдер, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Делом банды сейчас занимается ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области и ГСУ областного главка.

По данным источника, немаловажную роль в банде играл заместитель Серикова — в недавнем прошлом заместитель начальника полиции ОМВД Полевского подполковник Сергей Дураков. Экс-полицейский использовал в интересах банды свои связи в правоохранительных органах города и в органах государственной власти.

Анастасия А. рассказала, как ее лишили комнаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стоит добавить, что бывший начальник ОМВД города полковник Игорь Рзаев арестован и находится под следствием. Официально его арестовали за махинацию с перепродажей служебного транспорта. Однако источник в полиции утверждает, что это был лишь благовидный предлог для ареста, а в действительности расследуется масса криминальных эпизодов.

Арестованы активные участники банды ранее неоднократно судимый Дмитрий Иванов, отвечавший за организацию запугивания должников, и риелтор Эдуард Куц, в прошлом прапорщик местного ОМВД. Он помогал в оформлении документов при отъеме жилья, находил покупателей. Юрист Александр Невзоров, так же оформлявший документы, находится под подпиской о невыезде. Всего на сегодняшний день полицейские занимаются десятью членами группировки.

Одна из жертв коллекторов Анастасия А. рассказала, что ее комната была записана на племянника сожителя. После десяти лет совместной жизни они расстались, и она решила вернуть комнату себе.

«Познакомилась с риелтором Нина Синцова, только сейчас я узнала, что она отсидела восемь лет за мошенничество с квартирами. Она свела меня с людьми из „Алмаза“. Разговаривала с Ивановым и Куцем, они обещали помочь, — рассказала „URA.RU“ Анастасия А. — Спустя какое-то время они сообщили, что вернули комнату. Но им пришлось потратиться, и теперь я должна им 30% от стоимости этой комнаты. Сколько это в рублях, они не сказали. На соглашении стояла подпись Серикова».

Наталья К. едва не лишилась четырехкомнатной квартиры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Женщина согласилась, ее комнату продали, но денег она так ни копейки и не получила. Сначала ее вывезли в общежитие с выбитыми окнами и дверями, а вскоре выгнали и оттуда. Анастасия пригрозила обратиться в полицию, а после угроз вынуждена была скрываться у знакомых.

Еще одна жительница Полевского, которая столкнулась с «Алмазом» — Наталья К. Два года назад у нее погибли взрослые сын и дочь, и женщина осталась одна в четырехкомнатной квартире. Пенсионерка, имея малые средства к жизни, перестала платить за коммунальные услуги и к сегодняшнему дню накопила огромный долг — 435934 рубля.

Наталья рассказала, что к ней приходили из «Алмаза» Иванов и Куц. Тогда она решила продать большую квартиру, а на вырученные деньги погасить долг и купить однокомнатную. Ей взялась помочь в этом знакомая Нина Синцова.

«Она искала мне покупателя, но возникла проблема — не все документы на квартиру были в наличии. Она взялась их восстановить: раза два я с ней съездила куда-то, подписывала какие-то документы. Но все затягивалось, и я обратилась в другую риелторскую контору», — рассказала «URA.RU» Наталья Н.

В новом агентстве женщина узнала, что третью ее квартиры по документам уже владеет Синцова. После этого Синцова попыталась забрать у нее ключи от квартиры, но Наталья обратилась в полицию.

Точного количества пострадавших пока назвать никто не берется: полицейские работают, выявляются новые эпизоды.

Корреспонденту «URA.RU» удалось дозвониться до Андрея Серикова, однако он был немногословен.

«Это все неправда, я не знаю кто и зачем все придумал», — сказал Андрей Сериков.

Редакция обратилась в ГУ МВД области узнать о бывшем замначальнике полевской полиции Дуракове.

«Действительно, такой сотрудник походил службу в органах внутренних дел нашего региона. Но он несколько лет назад уволен из системы МВД. В случае, если в ходе расследования и дальнейшего судебного заседания его вина, как и других подозреваемых найдет свое подтверждение, статус бывшего полицейского не только ровным счетом ничем не поможет ему, а наоборот, послужит отягчающим обстоятельством», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по свердловской области Валерий Горелых.