В Свердловской области назвали самые популярные города для переезда

Екатеринбург, Нижний Тагил и Серов стали самыми популярными городами для переезда в Свердловской области. Они возглавили рейтинг внутренней миграции в регионе за последние десять лет. К такому выводу пришли аналитики компании «Ростелеком» на основе данных сервиса «Онлайн-переезд». Как сообщили URA.RU в пресс-службе провайдера, в Екатеринбург переехали около 26 тысяч семей, в Нижний Тагил — 4,2 тысячи, а в Серов — 1,7 тысячи.

«Свердловская область активно развивается, а вместе с этим растет и мобильность жителей региона. Мы внимательно следим за изменениями и создаем услуги, которые отвечают запросам пользователей. Сервис „Онлайн-переезд“ позволяет семьям сохранить привычный уровень обслуживания. Мы предлагаем бесплатное комплексное решение: от быстрого переноса услуг до профессиональной настройки оборудования. „Онлайн-переезд“ — это инновационный подход ко взаимодействию с клиентами, который делает их жизнь комфортнее», — отметила директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Елена Комона.

Также в пятерку популярных городов для переезда на Среднем Урале вошли Первоуральск (куда переехали 1,5 тысячи семей) и Сухой Лог (1,1 тысячи). Всего сервисом «Онлайн-переезд» воспользовались более 53 тысяч свердловских домохозяйств. Ежемесячно более 400 пользователей переносят интернет-услуги и цифровые сервисы на новый адрес.

Процедура онлайн-переезда полностью бесплатная: клиенту достаточно подать заявку в личном кабинете на сайте «Ростелекома», указать дату отключения услуг на старом месте и подключения на новом. Сервис, в том числе сохраняет актуальные подписки, контент, накопленные бонусы и настройки автоплатежей.

«Я перебралась из Екатеринбурга в Нижний Тагил — ближе к родственникам. Воспользовалась услугой „Онлайн-переезд“ от „Ростелекома“. Специалисты организовали все быстро: пока мы распаковывали вещи, интернет и телевидение уже работали. Это позволило сосредоточиться на обустройстве дома, а не на технических вопросах», — рассказала жительница Нижнего Тагила Людмила Кирьянова.

