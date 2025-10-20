Сотни екатеринбуржцев выстроились на остановках ЖБИ из-за отмены трамваев

На два маршрута вывели дополнительные автобусы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге утром 20 октября на ЖБИ случился транспортный коллапс после закрытия движения нескольких трамваев. Сотни человек столпились на остановках в ожидании автобусов, рассказал читатель URA.RU.

«На ЖБИ огромные проблемы с общественным транспортом после перекрытия путей. Автобусов очень мало, на всех не хватает. На остановке „Комсомольской“ собралось около 250 человек», — сказал собеседник. По словам другого, некоторые отчаянные идут пешком.