Сотни екатеринбуржцев выстроились на остановках ЖБИ из-за отмены трамваев
На два маршрута вывели дополнительные автобусы
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Екатеринбурге утром 20 октября на ЖБИ случился транспортный коллапс после закрытия движения нескольких трамваев. Сотни человек столпились на остановках в ожидании автобусов, рассказал читатель URA.RU.
«На ЖБИ огромные проблемы с общественным транспортом после перекрытия путей. Автобусов очень мало, на всех не хватает. На остановке „Комсомольской“ собралось около 250 человек», — сказал собеседник. По словам другого, некоторые отчаянные идут пешком.
Трамвайные маршруты №№8, 12, 13, 15 и 23 стали ходить иначе из-за ремонта путей на улице Сыромолотова. Для урегулирования ситуации на маршруты №49 и №61 дополнительно вывели 12 автобусов. Это продлится до 27 октября.
