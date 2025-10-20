«Тело объедено»: появилось видео с места, где нашли труп без головы в свердловском лесу

Тело обнаружили 16 октября в лесу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В распоряжении URA.RU появилось видео с места обнаружения (предварительно, женского) трупа без головы, который нашли в 59 км от Ивделя. По словам автора кадров, тело нашли возле перегона Улымсос-Оус 16 октября.

«Увидел труп человека, голова оторвана. [Рядом] сиденье. Тело уже объедено», — заявил мужчина.

Как писало URA.RU, жуткую находку обнаружили железнодорожники. На скелете — свитер, пуховик, берцы и брюки. Рядом силовики нашли два кошелька, немецкую монету, зажигалку и круглые очки. Источник URA.RU предположил, что тело могло пролежать с прошлой зимы.

Сейчас силовики устанавливают личность погибшей. Официальных комментариев от правоохранительных органов нет.