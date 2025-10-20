Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

«Тело объедено»: появилось видео с места, где нашли труп без головы в свердловском лесу

Объеденный труп без головы обнаружили в лесу под Ивделем
20 октября 2025 в 10:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тело обнаружили 16 октября в лесу (архивное фото)

Тело обнаружили 16 октября в лесу (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В распоряжении URA.RU появилось видео с места обнаружения (предварительно, женского) трупа без головы, который нашли в 59 км от Ивделя. По словам автора кадров, тело нашли возле перегона Улымсос-Оус 16 октября.

«Увидел труп человека, голова оторвана. [Рядом] сиденье. Тело уже объедено», — заявил мужчина.

Как писало URA.RU, жуткую находку обнаружили железнодорожники. На скелете — свитер, пуховик, берцы и брюки. Рядом силовики нашли два кошелька, немецкую монету, зажигалку и круглые очки. Источник URA.RU предположил, что тело могло пролежать с прошлой зимы.

Сейчас силовики устанавливают личность погибшей. Официальных комментариев от правоохранительных органов нет.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал