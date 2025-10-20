Здание передали верующим несколько месяцев назад Фото: telegram-канал «Митрополит Евгений, Екатеринбургский и Верхотурский»

В Екатеринбурге на улице Толмачева, 8 открыли студенческий храм во имя святой Марии Магдалины в здании Уральского государственного педагогического университета, где долгие годы находился спортзал. Об этом рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

«Сегодня [19 октября] совершил здесь литургию. Очень красивый храм. Теперь он именуется как студенческий храм святой Марии Магдалины. Действует в педагогическом университете. Вход с улицы Толмачева», — написал митрополит в своем telegram-канале.

Договор о передаче освященного 132 года назад здания верующим был подписан с ректором УрГПУ Юрием Биктугановым в июне 2025-го. «Аварийный спортзал, давно мечтающий о ремонте», — подчеркнул Кульберг. За реставрацию взялись община храма Большой Златоуст и отец Виктор Явич.

