Храм в спортзале вуза открылся в центре Екатеринбурга. Фото
Здание передали верующим несколько месяцев назад
Фото: telegram-канал «Митрополит Евгений, Екатеринбургский и Верхотурский»
В Екатеринбурге на улице Толмачева, 8 открыли студенческий храм во имя святой Марии Магдалины в здании Уральского государственного педагогического университета, где долгие годы находился спортзал. Об этом рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
«Сегодня [19 октября] совершил здесь литургию. Очень красивый храм. Теперь он именуется как студенческий храм святой Марии Магдалины. Действует в педагогическом университете. Вход с улицы Толмачева», — написал митрополит в своем telegram-канале.
Договор о передаче освященного 132 года назад здания верующим был подписан с ректором УрГПУ Юрием Биктугановым в июне 2025-го. «Аварийный спортзал, давно мечтающий о ремонте», — подчеркнул Кульберг. За реставрацию взялись община храма Большой Златоуст и отец Виктор Явич.
Фото: telegram-канал «Митрополит Евгений, Екатеринбургский и Верхотурский»
